Выступая не телеканале Fox News, Трамп заявил, что расследование, которое завершилось снятием с него подозрений в сговоре с Москвой, было "очень мрачным периодом".
При этом слова главы государства можно было расценить, как угрозу наказать тех, кого он винит в инициировании расследования.
"Мы не можем допустить, чтобы такие предательские действия предпринимались в отношении другого президента. Это была попытка захвата нашего правительства, нашей страны – незаконного захвата", – заявил он интервьюеру Шону Хэннити.
Хотя Трамп не пояснил, как он будет добиваться, чтобы такое разбирательство не проводилось снова в аналогичных обстоятельствах, он подчеркнул, что если бы республиканцы таким же образом расследовали деятельность президента-демократа, то за этим последовали бы серьезные наказания.
"Сто человек были бы в тюрьме прямо сейчас, и это было бы изменой. Это считалось бы изменой, и они были бы в тюрьме до конца своих дней", – сказал он.
"Это было бы практически максимальное наказание, какое можно было бы только найти в любой юридической книге", – добавил президент.
"Мы доберемся до сути, – сказал он. – Надеюсь, это не сойдет им с рук".
Трамп настаивает, что расследование, которое возглавил бывший директор ФБР Роберт Мюллер, было сфабриковано по политическим причинам демократами, расстроенными его неожиданной победой над фаворитом предвыборной гонки Хиллари Клинтон.
Работа Мюллера продолжалась около двух лет и завершилась на прошлой неделе.
В воскресенье генеральный прокурор Уильям Барр опубликовал краткое резюме результатов расследования. Оно содержало вывод, что русские действительно пытались вмешаться в ход выборов, но штаб Трампа не вступал с ними в сговор.
По мнению Трампа, он стал жертвой.
"Я знаю одно: я был самым невинным человеком", – сказал он.
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