"Санкции и "другие" инструменты давления начали оказывать большое влияние на Северную Корею. Солдаты КНДР в спешке бегут в Южную Корею. "Рокетмен" (так президент США называет северокорейского лидера Ким Чен Ына - Прим. NEWSru.com) теперь впервые захотел разговаривать с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости. Может, и нет. Увидим", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Отметим, что прорыв в подготовке переговоров между двумя Кореями произошел после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений. Прежде всего, он объявил о существовании "ядерной кнопки", которая не позволяет США развязать войну.
Также северокорейский лидер выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и заявил о готовности к переговорам с Сеулом. Он заверил, что КНДР "открыта для диалога" и будет использовать ядерное оружие только в случае угрозы.
Первым на инициативу Ким Чен Ына отреагировал оргкомитет Олимпийских Игр в Пхенчхане, поддержав готовность Пхеньяна принять участие в соревнованиях. В оргкомитете назвали возможное участие северокорейской делегации в зимних Играх "проявлением истинного олимпийского духа".
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник, 2 января, приветствовал намерение северокорейского коллеги отправить делегацию в Пхенчхан. Он призвал министров и оргкомитет Игр принять все меры для скорейшего восстановления диалога двух Кореей и обеспечения возможности участия Северной Кореи в Олимпиаде.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.
В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из Северной Кореи.
В последний раз переговоры на правительственном уровне между Южной и Северной Кореями проходили в декабре 2015 года. После своего избрания на пост президента Южной Кореи в мае 2017 года Мун Чжэ Ин выступал с инициативой о проведении переговоров, но Пхеньян не отреагировал на предложение.
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