Несмотря на то, что сегодняшние комментарии президента позволили предположить его стремление снизить градус напряженности в отношениях с Ираном, Трамп добавил: "Эта страна [США] не потерпит этого".
В Тегеране заявили, что наблюдательный беспилотник Global Hawk совершал шпионскую миссию на территории Ирана, однако в Вашингтоне утверждают, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве.
"Я думаю, что Иран, вероятно, совершил ошибку. Могу предположить, что это был генерал или кто-то еще – [тот, кто] совершил ошибку, сбив этот беспилотник", – сказал президент, общаясь с журналистами в Белом доме.
"На борту беспилотника никого не было", – уточнил Трамп во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам президента, если бы на борту летательного аппарата находились люди, его оценка ситуации была бы кардинально иной.
"Трудно поверить, что это [нападение] было преднамеренным", – сказал Дональд Трамп, отметив, что люди, сбившие беспилотник, действовали "развязно и глупо". При этом он попытался преуменьшить значение инцидента, назвав его "новой заминкой, новой ложкой дегтя" в отношениях между Ираном и Вашингтоном.
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