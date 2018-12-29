Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил "полностью" закрыть границу США с Мексикой в случае, если законодатели откажут ему в финансировании строительства стены.
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"Мы будем вынуждены полностью закрыть Южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам деньги на завершение строительства Стены и не изменят нелепые иммиграционные законы, которые обременяют нашу страну", - написал Трамп в Твиттере.

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В США продолжается частичный правительственный шатдаун (прекращение работы части федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования). Скорее всего, он продлится как минимум до следующей недели, так как законодатели отказываются удовлетворить требование Трампа и внести в бюджет строчку о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Согласно данным представителя президента США на международных торговых переговорах, через мексикано-американскую границу ежедневно перевозятся в обоих направлениях товары на сумму около $1,68 млрд. Закрытие границы нанесет ощутимый материальный ущерб обеим странам.

Президент в пятницу написал целую серию твитов по поводу закрытия границы. В одном из них он заявил: " говорят, что в Гондурасе собирается новый караван... Мы прекратим оказание всей помощи этим трем странам (Гондурас, Гватемала и Сальвадор) - они эксплуатируют США годами!"

"Голосу Америки" не удалось найти подтверждение словам Трампа о сборе нового каравана мигрантов.

Сейчас США реализуют целый ряд гуманитарных программ в трех центральноамериканских странах, упомянутых Трампом. Это программы в области гражданской безопасности, развития законодательства и поставки бесплатных продуктов питания.

Больше всего денег было потрачено на развитие сельскохозяйственного сектора в Гватемале. Там, по данным Агентства по международному развитию, наибольшее беспокойство вызывает продовольственная безопасность.

В ноябре Трамп уже угрожал закрыть "всю границу" с Мексикой. Несколько дней спустя власти США закрыли пограничный переход Сан-Исидро на юге Калифорнии. Это случилось после того, как сотни мигрантов из так называемого каравана попытались пробраться на американскую территорию через забор, установленный на границе с мексиканской Тихуаной.

"Голос Америки"
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