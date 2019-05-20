Трамп угрожает Ирану полным уничтожением

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил Ирану "наступлением конца". "Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", — написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 19 мая.
Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке.
Тегеран дал пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана.
США затем направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а после одобрили отправку в регион десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и ракетного комплекса Patriot.
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