Президент США Дональд Трамп дал "последний шанс" ядерной сделке с Ираном. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, распространенном в пятницу, 12 января.Санкции остаются пока замороженными, но само соглашение должно быть переработано, допущенные ошибки устранены, а Ирану должны быть предъявлены значительно более жесткие требования. Если не удастся договориться по новым условиям в ближайшее время, то "я немедленно выйду из сделки", отметил Трамп.

По словам высокопоставленного американского чиновника, на которого ссылается агентство Reuters, президент отвел на переработку соглашения 120 дней.

Четыре требования Вашингтона

Как следует из заявления, Трамп хотел бы видеть в переработанном соглашении "четыре критических компонента". Во-первых, Иран должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

"Если Иран не будет соблюдать любое из этих обязательств, ядерные санкции США автоматически возобновятся", - отмечается в документе.

Президент США призвал европейских партнеров совместно с США поработать над устранением "серьезных ошибок" в соглашении. Одновременно необходимо поддерживать иранский народ и совместно выступить против агрессивной внешней политики Тегерана. Трамп в очередной раз назвал иранский режим главным в мире государством-спонсором терроризма, обвинив его в поддержке "кровавого режима Башара Асада", а также таких организаций как "Хезболлах" и ХАМАС.

В Тегеране подвергли критике заявление Трампа. Как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, высказывания главы Белого дома являются очередной "отчаянной попыткой подорвать прочное многостороннее соглашение". Сделка не подлежит пересмотру, считают в Тегеране.

Еврокомиссия и Берлин "приняли к сведению" заявление Трампа

В Берлине на решение Вашингтона отреагировали сдержанно. По словам официального представителя МИД ФРГ, в правительстве "приняли к сведению" заявление Трампа и намерены обсудить его с европейскими партнерами с целью выработки общего подхода. Правительство Германии, отметили во внешнеполитическом ведомстве, будет и впредь выступать за полное соблюдение условий договора с Тегераном по ядерной программе.

Аналогичным образом отреагировали на заявление Трампа в Брюсселе: оно "принято к сведению". В первую очередь планируется скоординировать с тремя европейскими участниками иранской "шестерки" - Великобританией, Германией, Францией, - а также другими странами-членами Евросоюза совместную оценку заявления и его последствий. В заявлении Еврокомиссии также подчеркивается, что ЕС по-прежнему выступает за полное выполнение требований соглашения.