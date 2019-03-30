Президент США Дональд Трамп требовал от Пхеньяна передать Соединенным Штатам ядерное оружие Северной Кореи. Соответствующий документ президент США передал председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну на встрече во вьетнамском Ханое, сообщает агентство Reuters в субботу, 30 марта.

В числе других требований Вашингтона — разбор ядерной инфраструктуры, доступ американских инспекторов на ядерные объекты КНДР, а также перевод ученых, работающих над атомной программой, в гражданские проекты. По словам собеседника агентства, Трамп впервые дал понять Киму, что именно США понимают под денуклеаризацией.

"Продуктивный" саммит завершился досрочно



28 февраля второй в истории саммит США-КНДР, проходивший в столице Вьетнама, завершился на несколько часов раньше запланированного времени. Стороны не обнародовали двусторонних заявлений. Совместный обед двух лидеров был отменен. Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп на пресс-конференции по итогам встречи назвал прошедшие переговоры "продуктивными".

На следующий день госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что северокорейская сторона просила Вашингтон о "полном снятии санкций" с Пхеньяна, однако не смогла полностью прояснить, что именно она готова предложить в отношении своего ядерного объекта в Йонбене. Соединенные Штаты ожидают возможность "вернуться за стол и продолжить беседу", добавил глава Госдепартамента США.

В свою очередь, заместитель главы северокорейского МИДа Цой Сон Хи в середине марта заявила, что КНДР "никогда не просила" целиком снять санкции, введенные Вашингтоном. По ее словам, северокорейские власти разочарованы итогом саммита в Ханое.

Пхеньян обязался закрыть ракетный полигон "Сохэ"



По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.