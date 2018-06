Трамп тоже прокомментировал "плохое фото" с Меркель

"У меня отличные отношения с Меркель, но фейковые СМИ публикуют только плохие фото с переговоров, на которых я прошу то, чего не требовал ни один президент США. Фейковые СМИ утверждают, что я не поладил с другими лидерами G7, они неправы. Снова", — пояснил он.

Президент США также прикрепил несколько фотографий с того же ракурса, на которых выражения лиц и позы участников мероприятия более расслаблены.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement — where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018