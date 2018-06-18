Президент США Дональд Трамп прокомментировал резонансное фото с саммита "Группы семи", на котором канцлер Германии Ангела Меркель нависает над ним. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Lenta.ru.
G7 susitikimas
© Reuters / Scanpix

"У меня отличные отношения с Меркель, но фейковые СМИ публикуют только плохие фото с переговоров, на которых я прошу то, чего не требовал ни один президент США. Фейковые СМИ утверждают, что я не поладил с другими лидерами G7, они неправы. Снова", — пояснил он.

Президент США также прикрепил несколько фотографий с того же ракурса, на которых выражения лиц и позы участников мероприятия более расслаблены.

Как сообщалось, впервые эту фотографию опубликовала на своем официальном сайте в "Инстаграме" канцлер Германии Ангела Меркель, подписав, что речь идет о "спонтанной встрече между сессиями на саммите".

Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите в Квебеке провалились, и эксперты даже заговорили о возможности новой торговой войны. Главным камнем преткновения стало решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали, возмутившее партнеров США.

А газета The Wall Street Journal написала, что Трамп в ходе G7 нагрубил минимум половине участников. В частности, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера он назвал "жестоким убийцей", а президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что "все террористы — в Париже".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Леонид Кравчук: взять и вернуть Донбасс просто так не получится (2)

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что...

Трамп тоже прокомментировал "плохое фото" с Меркель

Президент США Дональд Трамп прокомментировал...

Армии Британии не хватает техники, чтобы противостоять российской угрозе (18)

Британские расходы на оборону должны возрасти в связи с...

Евросоюз на год продлил санкции в отношении Крыма (6)

Совет Европейского союза принял решение о продлении...

В Нидерландах микроавтобус въехал в толпу на фестивале

В Нидерландах микроавтобус наехал на толпу людей, в...

TOP новостей

С июля туристы в столице Литвы будут платить новый налог (37)

С 1 июля туристы в Вильнюсе будут платить новый налог,...

После видео в социальной сети полиция наведалась в Кибартайскую колонию (5)

После выложенной в социальную сеть прямой трансляции...

Решение о повышении процентной ставки будет принято в следующем году (1)

Еще как минимум год жители и предприниматели, которые...

Иван Тютрин: в матрице советской мифологии будущего у России нет (162)

России необходим демократический транзит, с которым...

В Вильнюсе появится новая начальная школа с обучением на русском и польском языках (30)

В Вильнюсе , в Антакальнисе, появится новая начальная...