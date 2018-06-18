Трамп тоже прокомментировал "плохое фото" с Меркель

"У меня отличные отношения с Меркель, но фейковые СМИ публикуют только плохие фото с переговоров, на которых я прошу то, чего не требовал ни один президент США. Фейковые СМИ утверждают, что я не поладил с другими лидерами G7, они неправы. Снова", — пояснил он.

Президент США также прикрепил несколько фотографий с того же ракурса, на которых выражения лиц и позы участников мероприятия более расслаблены.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement — where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Как сообщалось, впервые эту фотографию опубликовала на своем официальном сайте в "Инстаграме" канцлер Германии Ангела Меркель, подписав, что речь идет о "спонтанной встрече между сессиями на саммите".

Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите в Квебеке провалились, и эксперты даже заговорили о возможности новой торговой войны. Главным камнем преткновения стало решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали, возмутившее партнеров США.

А газета The Wall Street Journal написала, что Трамп в ходе G7 нагрубил минимум половине участников. В частности, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера он назвал "жестоким убийцей", а президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что "все террористы — в Париже".