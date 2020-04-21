Президент США Дональд Трамп отверг предложение Южной Кореи повысить сумму, которую эта страна вносит на содержание американского военного контингента, назвав ее недостаточной. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, в Вашингтоне.

"Мы требуем большего вклада за нашу работу", - подчеркнул Трамп, отметив, что ситуация, в которой США обеспечивают безопасность Южной Кореи при том, что сама эта страна очень богата, является "несправедливой". Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с Сеулом, однако Южная Корея "должна больше платить".

В Республике Корея на случай военной угрозы со стороны КНДР размещены 28500 американских военнослужащих. Сеул в 2020 году неоднократно сообщал о запусках баллистических ракет со стороны Северной Кореи в Японском море.

По словам Трампа, в настоящий момент Сеул выплачивает США около одного миллиарда долларов в год. В ноябре 2019 года из Минобороны США поступили сведения, что Вашингтон добивается увеличения этой суммы в пять раз.