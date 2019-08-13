Трамп: США "узнают многое" из взрыва российской ракеты

"Соединенные Штаты узнают многое из неудачного взрыва ракеты в России. У нас есть аналогичние, хотя и более продвинутые технологии", – написал Трамп в Твиттере.

"Взрыв российского Skyfall вызвал у людей беспокойство по поводу воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Это нехорошо!" – добавил президент.

Эксперты связывают взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, с крылатой ракетой с ядерной силовой установкой 9M730 "Буревестник", которая в классификации НАТО известна как SSC-X-9 Skyfall. Президент России Владимир Путин хвалился этой ракетой в прошлом году.

Американский эксперт Джо Сиринсиони не согласился с заявлением Трампа о том, что у США есть аналогичные технологии.

"Это странно. У нас нет программы создания крылатых ракет с ядерной силовой установкой, – написал Сиринсионе в Твиттере. – Мы пытались создать такую в 1960-х годах, но это было слишком безумно, слишком неработоспособно, слишком жестоко даже для того ядерного дурдома времен "холодной войны"".

Инцидент произошел в четверг на арктическом военном объекте на побережье Белого моря, но российские власти признали его ядерный характер лишь в субботу.

Ракета испытывалась на платформе в море, когда ее топливо загорелось и взорвалось, сообщил Росатом. Несколько человек были выброшены в море взрывной волной.

Ни министерство обороны, ни Росатом не указали тип ракеты, взорвавшейся при испытании, сообщив лишь, что это была ракета с жидкостной двигательной установкой.

Но упоминание Росатомом "изотопных источников питания" привело некоторые российские СМИ к выводу, что речь идет о крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", о которой впервые сообщил Путин в марте 2018 года в послании Федеральному собранию.

США и СССР размышляли о создании ракет с ядерными силовыми установками в 1960-х годах, но отказались от этих проектов, посчитав их слишком нестабильными и опасными.

Представляя новую ракету, Путин заявил, что она будет иметь неограниченную дальность полета, что позволит ей незаметно облетать земной шар и обходить системы ПРО противника, чтобы в конце концов нанести удар.

Российский лидер заявил, что ракета успешно прошла первые испытания, но наблюдатели отнеслись к его словам со скепсисом, полагая, что такое оружие будет очень сложным в обращении и опасным для окружающей среды.

По некоторым сообщениям, предыдущие испытания ракеты "Буревестник" проходили на арктическом архипелаге Новая Земля и на полигоне Капустин Яр на юге России, после чего были перенесены под Северодвинск. Перенос испытаний из малонаселенных районов ближе к большому городу, возможно, отражает возросшую уверенность военных в новом оружии.