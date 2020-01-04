"Господству террора Сулеймани настал конец, - заявил Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. - Военные США нанесли безупречный по точности удар, который убил террориста номер один в мире - Касема Сулеймани".

"Он готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его на месте преступления и ликвидировали", - сказал американский президент.

Генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в Багдаде в результате авиаудара США - как подтвердил Пентагон, по приказу Дональда Трампа. Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника. Эксперты единодушны: инцидент резко обострит ситуацию в регионе. Многие политики, даже те, кто не испытывает ни малейшей симпатии к убитому, называют решение Трампа необдуманным.

Претендент на выдвижение в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что несмотря на то, что "генерал Сулеймани был убийцей", решение о его ликвидации было "безрассудным шагом". А бывший вице-президент Джозеф Байден назвал этот шаг "крайне эскалационным". "Президент Трамп только что подбросил динамит в пороховую бочку. А теперь ему придется рассказать американцам, что он намерен делать впредь, чтобы уберечь наши войска и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы - как дома, так и за рубежом, а также наших партнеров в регионе и за его пределами", - сказал Байден.

В ночь на субботу иракское государственное телевидение сообщило о новом авиаударе - на этот раз на севере Багдада. Источник в иракской армии сообщил агентству Рейтер, что атаке подверглась колонна шиитского ополчения. В Вашингтоне эти сообщения пока не комментируют.

Иранский аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью за убийство Сулеймани и объявил в стране трехдневный траур.

"Мученическая смерть стала его наградой за непрестанную деятельность, которой он занимался все эти годы, - говорится в официальном "Твиттере" иранского лидера. - Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников вчера ночью".

Убийство Сулеймани может привести к резкой эскалации напряженности между Ираном и США и его союзниками в регионе Израилем и Саудовской Аравией, предупреждают эксперты. Вслед за авиаударом мировые цены на нефть выросли на 4%.

Ситуация осложняется тем, что вместе с Сулеймани был убит другой военачальник - влиятельный глава шиитского ополчения Ирака Абу Махди Мухандис. Лидеры нескольких иракских военизированных групп тоже поклялись отомстить Соединенным Штатам. Госдепартамент США призвал всех американцев, находящихся в Ираке, немедленно покинуть страну.

В пятницу Вашингтон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 3,5 тыс. солдат, объяснив это угрозой ответных действий со стороны Ирана. Подразделения армии США переведены в состояние повышенной боевой готовности.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани. По информации американских военных, Касем Сулеймани и его спецподразделение несут ответственность за гибель сотен и ранения тысяч американских военных, а также военнослужащих международной коалиции.

В американском оборонном ведомстве заявили, что атака на иранского генерала была направлена на предотвращение дальнейших нападений со стороны Ирана: "США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире".