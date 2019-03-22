В своем "Твиттере" Трамп написал, что Голанские высоты "имеют решающее стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и региональной стабильности".

Заявление президента было опубликовано в тот момент, когда госсекретарь США Майк Помпео находился в Иерусалиме. Он стал самым высокопоставленным американским чиновником, который когда-либо официально посещал оспариваемую Западную стену (Стену Плача) в Иерусалиме.

Госсекретарь побывал у стены в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Этот визит стал своего рода негласным признанием со стороны США контроля Израиля над священным для всех последователей иудаизма местом. Вскоре после этого Дональд Трамп заявил о грядущем признании израильского суверенитета над Голанами.

Нетаньяху поблагодарил Трампа за его инициативу.

"Президент Трамп только что вошел в историю. Послание, которое президент Трамп передал миру, говорит, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы глубоко благодарны США за поддержку", ­­– заявил Нетаньяху после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

На прошлой неделе Госдепартамент в своем ежегодном отчете о правах человека не стал употреблять фразу "окуппированные Израилем" при описании ситуации на Голанских высотах. Вместо этого была использована формулировка "территории, контролируемые Израилем".

Помпео в беседе с журналистами уточнил, что такое изменение терминологии не случайно. Оно, по словам госсекретаря, отражает реальность, которая состоит в том, что еврейское государство контролирует эту территорию.

Во время визита в Иерусалим Помпео в очередной раз подчеркнул, что США оказывают поддержку Израилю. При этом он обвинил Тегеран в стремлении "уничтожить" Израиль.

Израиль формально аннексировал Голаны в 1981 году, однако международное сообщество не признало эту аннексию законной. Голанские высоты продолжают считаться оккупированной территорией.

Трамп и другие американские президенты и высокопоставленные чиновники посещали в прошлом Западную стену, однако эти визиты всегда были частными и не проходили в сопровождении премьер-министра Израиля.

Стена Плача расположена в Старом городе мусульманского квартала в Восточном Иерусалиме. Эта часть города также была захвачена израильтянами в ходе Шестидневной войны. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего предполагаемого независимого государства, а Израиль рассматривает всю территорию города в качестве своей "вечной и неделимой столицы".

Помпео в ходе визита в Израиль также встретился с президентом Реувеном Ривлиным, подчеркнув, что США поддерживают Израиль и право израильтян на отражение нападений. Помпео и Ривлин также обсудили борьбу с иранской агрессией на Ближнем Востоке.

Трамп встретится с Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне на следующей неделе. Встреча пройдет накануне парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 9 апреля.