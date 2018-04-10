"Мы не можем допустить таких зверств. Нельзя допускать этого", — заявил Трамп во время встречи с членами своей администрации. Глава Белого дома подчеркнул, что рассматривает абсолютно все варианты ответа на химатаку в Думе. "Если за этим стоит Россия, Сирия или Иран, или все три страны, мы это в ближайшее время выясним и узнаем ответы на наши вопросы", — приводит его слова CNN.

В ответ на вопрос журналистов о возможной роли России в химической атаке Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин, который поддерживает сирийский режим, "может нести за это ответственность".

"Он (Путин — NEWSru.com) может быть причастен. Если это так, то ответ США будет очень жестким. Все должны понести ответственность. Он (Путин — NEWSru.com) понесет и все понесут", — подчеркнул американский лидер.

Вечером 9 апреля в Нью-Йорке собралось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созыва которого из-за химатаки в Сирии потребовали сразу девять из 15 членов организации.

Тем временем в Госдепартаменте США сообщили о том, что симптомы жертв химической атаки в Думе схожи с теми, которые наблюдаются при использовании нервно-паралитического или удушающего вещества, передает агентство Reuters.

В американском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что официальные власти Сирии отказываются допускать международных наблюдателей в Думу. Госдепартамент США проводит переговоры со своими союзниками и рассматривает варианты совместной реакции на произошедшее.

Ранее на фоне сообщений о химатаке в Сирии Трамп пообещал, что Россия "заплатит большую цену" за поддержку Башара Асада. "Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Дико", — заявил он.

Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в применении бомбы с хлором в Думе. В Минобороны обещали немедленно после освобождения города от экстремистов направить туда "российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений".

В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, отмечали, что такие информационные провокации США подрывают усилия военных РФ и Сирии, которые зачищают Восточную Гуту от террористов.

О химической атаке в контролируемом группировкой "Джейш аль-Ислам" сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска, сообщили в минувшую субботу, 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию "Белые каски", которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.

"В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии", — заявил глава "Белых касок" Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС. В ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в сети шокирующие фото- и видеоматериалы с места трагедии.