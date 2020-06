Ранее Трамп заявил, что беспорядки, вспыхнувшие в США после убийства Джорджа Флойда полицейским, организуются "Антифа" и "другими радикальными левыми группировками".

"США будут считать "Антифа" террористической организацией", - написал Трамп в "Твиттере" в воскресенье.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.