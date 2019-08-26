Трамп: США не заинтересованы в смене режима в Иране

Президент США позитивно оценил визит главы иранского МИДа в Биарриц, где проходит саммит "Большой семерки", но сам встречаться с ним не стал.
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© Scanpix

Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во французский Биарриц, где проходит саммит "Большой семерки", не стал сюрпризом для президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник американский лидер.

Перед встречей с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси Трамп сказал, что с уважением относится к тому, что Зариф приехал, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами.

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Трамп сказал, что он находился в контакте с Макроном.

"Я знал, что происходит, и одобрял все, что он делал", – сказал он.

Напряженность в отношениях США и Ирана усилилась после того, как в прошлом году Трамп вывел США из международного соглашения, призванного ограничить ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. После этого Трамп ввел новые санкции, которые затронули важный для Ирана нефтяной сектор и нанесли серьезный ущерб экономике страны.

Президент США заявил в понедельник, что он не стремится к "смене режима" в Иране, но хочет, чтобы эта страна "остановила терроризм".

"Думаю, они будут меняться. Я действительно так считаю. Верю, что у них есть шанс стать очень особенной нацией", – сказал Трамп.

Он уточнил, что любое новое соглашение с Ираном должно содержать требование, чтобы иранская ядерная программа не использовалась для разработки оружия, и, в отличие от соглашения 2015 года, содержало ограничение на иранскую программу разработки баллистических ракет.

Трамп сказал, что он не был заинтересован во встрече с Зарифом в воскресенье, полагая, что вести такие переговоры еще "слишком рано".

Макрон встречался с Зарифом в Париже в пятницу, до открытия саммита, но пригласил его в Биарриц после разгоряченного обмена мнениями по поводу Ирана во время ужина участников саммита в субботу.

Макрон обедал с Трампом в субботу, и, как сообщают французские источники, изложил свой план снижения напряженности в отношениях Запада и Ирана. Французский лидер призывает разрешить Ирану экспортировать свою нефть в течение короткого времени, полностью выполнить соглашение 2015 года, снизить уровень конфликта в регионе Персидского залива и начать новые переговоры.

Макрон пытается спасти международное соглашение, но Трамп обвинил французского лидера в том, что он направляет Ирану "смешанные сигналы" по поводу возможных переговоров с Вашингтоном.

"Иран столкнулся с серьезными финансовыми проблемами", – написал Трамп в Твиттере ранее в этом месяце, объяснив это восстановлением американских санкций против Тегерана в связи с выходом США из соглашения.

"Они страшно хотят поговорить с США, но получают смешанные сигналы от всех тех, кто якобы представляет нас, включая президента Франции Макрона", – заявил Трамп.

"Голос Америки"
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