"Тогда люди еще не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся", - добавил Трамп.

Он поблагодарил ученых за их усилия, а также выразил надежду, что "вакцина будет готова к концу года".

Ранее в пятницу стало известно, что количество диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 4,5 млн. Более 1,7 млн заболевших уже выздоровели, что составляет более 35% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции.

Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, почти 87 тыс. инфицированных скончались.

Трамп заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 следовало положить конец еще на территории Китая до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира. "Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая - он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир", - сказал он на пресс-конференции.

Трамп также заявил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США неважно, какая именно страна получит вакцину.

В США к концу 2020 года могут подготовить сотни миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил один из руководителей проекта "Операция "Сверхзвуковая скорость"" Монсеф Слауи.

Слауи - бывший руководитель отдела по созданию вакцин компании GlaxoSmithKline. В течение примерно восьми лет он руководил разработкой отдельных вакцин, которые защищают от гастроэнтерита у младенцев, пневмококковой инфекции и рака шейки матки. В настоящее время он является венчурным инвестором, но также входит в совет директоров биотехнологической компании Moderna.

Администрация Трампа реализует проект "Операция "Сверхзвуковая скорость", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться ускорить разработку вакцины против коронавируса.

Ранее эксперты в сфере здравоохранения США, в частности, врач-инфекционист Энтони Фаучи, заявляли, что вакцина против коронавируса может быть готова в лучшем случае в течение 12-18 месяцев.

Трамп и Республиканская партия США неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса.

Трамп также заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

В апреле стало известно, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане. В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован.