Соединенные Штаты могут ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, если американские власти этого захотят. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). При этом он в очередной раз обвинил Пекин в нарушении условий торговой сделки, которую обе стороны фактически заключили весной.

"Мы ввели огромные пошлины. Если мы захотим, можем ввести существенно большие. Китай нарушил сделку, мы ведем с ними переговоры. Посмотрим, что произойдет", - отметил президент.

"Они вели с нами переговоры и хотели заключить сделку. У нас была сделка, и они ее нарушили. Они не должны были ее нарушать. Думаю, что в следующий раз они бы не стали", - пояснил глава вашингтонской администрации. Трамп добавил, что Китай "платит миллиарды и миллиарды долларов" в рамках введенных пошлин. По его версии, Пекин "до смерти хочет заключить" с США торговое соглашение.

Напомним, на встрече американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня была достигнута договоренность о возобновлении торговых переговоров. Трамп пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.

В ответ китайская сторона выражала готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.