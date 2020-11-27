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Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики предпочтут Джо Байдена. Он впервые после окончания президентских выборов ответил на вопросы журналистов.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© Zuma Press / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 ноября, заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его соперника на президентских выборах демократа Джо Байдена.

"Я уйду, и вы это знаете", - заявил Трамп, впервые после выборов 3 ноября ответивший на вопросы журналистов. В то же время он подчеркнул, что если выборщики проголосуют за Байдена, то это будет ошибкой, так как на выборах происходило "массовое мошенничество".

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Описывая выборы, Трамп отметил, что они проходили "как в стране третьего мира", где учитывались даже голоса уже умерших избирателей. В фальсификациях он обвинил своих соперников из Демократической партии. "Весь мир смотрит и смеется над нашим избирательным процессом. Это очень грустно", - сказал Трамп.

Поворот в поведении Трампа, до этого отрицавшего возможность своего поражения, произошел 23 ноября. Тогда он неожиданно поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Выборщики голосуют в декабре

7 ноября американские СМИ на основании имеющихся данных назвали Джо Байдена победителем президентских выборов в США. К тому моменту уже было подсчитано большинство голосов избрателей в штатах. Официальные результаты обработки бюллетеней будут объявлены в декабре. Голосование коллегии выборщиков, представляющих избирателей своих штатов, намечено на 14 декабря.

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Deutsche Welle
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