Трамп собирается заключить торговую сделку с Китаем

Накануне Трамп сообщил в Twitter о плодотворном разговоре с Си Цзиньпином по вопросам американо-китайской внешней торговли, который он назвал "продолжительным и очень хорошим". Юань на торгах в Гонконге на этих сообщениях перешел от снижения к росту на 0,22%, подъем фондовых индексов на биржах материкового Китая превысил 2,3%, в Гонконге - 3,5%.

Центральное телевидение Китая в свою очередь проинформировало, что Трамп высказался за налаживание конструктивного диалога с китайской стороной по торгово-экономической проблематике. Bloomberg отмечает, что Трамп распорядился разработать торговое соглашение именно на фоне проведенных переговоров, однако будут ли смягчены требования к китайской стороне, пока неизвестно.

Аналитики также разделились во мнениях относительно этой информации: одни склонны рассматривать ее как прорыв, тогда как другие утверждают, что речь идет об уловке, призванной улучшить настроение на рынке перед промежуточными выборами в конгресс США, которые состоятся на следующей неделе. По мнению скептиков, Трамп намерен оставить переговоры "в подвешенном состоянии", чтобы потом иметь возможность обвинить Китай в их срыве.

Туули Маккалли (Scotiabank, Сингапур) назвала новость "окрыляющей". "Вероятно, это отражает тот факт, что компании США начинают ощущать последствия торгового конфликта - а именно, рост цен и снижение маржи", - пояснила она.

"Один источник сказал, что камнем преткновения для потенциальных соглашений является кража интеллектуальной собственности - вопрос, по которому администрация Трампа старалась занять жесткую позицию", - сообщают авторы.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.

А вице-президент США Майкл Пенс заявил, что КНР вмешивается в демократические процедуры в США и предпринимает попытки повлиять на общественное мнение, поскольку " хочет другого американского президента". Он рассказал также о своей недавней беседе с "высокопоставленным сотрудником разведки". "То, что делает Россия, бледнеет по сравнению с тем, что делает Китай по всей нашей стране", - заявил собеседник Пенсу, говоря о попытках вмешательства в выборы в США. По утверждению вице-президента США, Китай "мобилизует негласных участников, группы прикрытия и средства пропаганды для того, чтобы добиться изменений в восприятии американцами китайской политики".

Пенс также обвинил Китай в том, что он использует так называемую "долговую дипломатию", предлагая многомиллиардные займы странам в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Он также обрушился с критикой на американские компании, которые слишком тесно сотрудничают с Пекином. Вице-президент потребовал, чтобы компания Google немедленно отказалась от разработки поисковой системы Dragonfly, которая поможет коммунистическому режиму ужесточать цензуру в интернете. Пенс призвал американцев объединиться вокруг Дональда Трампа, чтобы сообща противостоять китайской угрозе.

Дональд Трамп также заявил, что Китай пока не готов к возобновлению торговых переговоров с США. "Я спросил их, хотят ли они заключить сделку, но они не готовы, просто не готовы еще", - заявил он в интервью телеканалу Fox Business, также заявив, что Китай ежегодно "выкачивает 500 миллиардов долларов" из экономики США и что "этому пора положить конец".

"Вы лучше меня знаете, что мы восстановили Китай, - продолжил Трамп. - Посмотрите, где теперь находится Китай, это уже игра совсем по другим правилам. Теперь они платят пошлины на уровне 25% в размере 250 млрд долларов. Но это никак не отражается на состоянии нашей экономики. Инфляция по-прежнему низкая, очень низкая. Единственным результатом [введения пошлин] стали миллиарды долларов, поступающие в актив нашего министерства финансов".