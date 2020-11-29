По информации издания, инаугурация Байдена намечена на 20 января. Сейчас Трамп и его соратники ведут переговоры со спонсорами, которые могут поддержать действующего президента на следующих выборах.

Трамп рассматривает различные способы чинить препятствия Байдену, чтобы сохранить поддержку республиканцев на следующие четыре года.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Окончательные результаты будут известны в декабре. По предварительным данным, демократ Джо Байден победил, набрав большинство голосов выборщиков.

Трамп не стал признавать результаты выборов, однако в конце концов рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. По словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем.

Нынешний президент на данный момент все еще намерен продолжить оспаривать результаты выборов в ключевых штатах.