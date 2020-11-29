По информации издания, инаугурация Байдена намечена на 20 января. Сейчас Трамп и его соратники ведут переговоры со спонсорами, которые могут поддержать действующего президента на следующих выборах.
Трамп рассматривает различные способы чинить препятствия Байдену, чтобы сохранить поддержку республиканцев на следующие четыре года.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Окончательные результаты будут известны в декабре. По предварительным данным, демократ Джо Байден победил, набрав большинство голосов выборщиков.
Трамп не стал признавать результаты выборов, однако в конце концов рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. По словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем.
Нынешний президент на данный момент все еще намерен продолжить оспаривать результаты выборов в ключевых штатах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Памяти мира между Литвой и Россией: как 100 лет назад страны заложили основы политики добрососедства (178)
Большая встреча и публичная дискуссия литовских и...
Аналитик: контролировать ситуацию с коронавирусом помогли бы данные, которыми Верига не делится (16)
Вайдотас Землис-Балевичюс, член Совета экспертов...
Если однажды заболев злоупотребляли этими лекарствами - во второй раз ничто не поможет (7)
Если вы открыто спросите себя, сколько раз в своей жизни...
За минувшие сутки в Литве установлено 1976 случаев коронавируса, умерли 11 человек (11)
За минувшие сутки, в субботу, после исследования 9303...
Покинувший Сейм Карбаускис: другого выхода просто не было (1)
Во вторник Рамунас Карбаускис , лидер Союза крестьян и...