Президент США восстановил беспошлинный режим для некоторых украинских товаров. Это решение Трамп принял, поскольку, по его словам, Украина достигла прогресса в обеспечении защиты интеллектуальных прав.
V.Zelenskis susitiko su D.Trumpu
© AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 октября, возобновил режим беспошлинной торговли, действующий в отношении отдельных товаров из Украины. Как сказано в заявлении Трампа, такое решение принято в связи с тем, что Украина "добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности". Указ президента вступит в силу спустя пять дней после его опубликования.

Трамп напомнил, что в декабре 2017 года он приостановил режим торговых преференций для ряда товаров из Украины, поскольку в стране недостаточно соблюдалась защита интеллектуальных прав.

В офисе торгового представителя США отметили, что отмена пошлин коснется товаров, поставки которых до введения в 2017 году соответствующих ограничений составляли примерно треть от объема беспошлинного украинского экспорта в США на общую сумму 36 млн долларов. В отношении каких именно видов продукции будет действовать льготный режим торговли, в заявлении Трампа не сказано.

Одновременно президент США заявил, что приостанавливает беспошлинный режим для некоторых товаров из Таиланда, поскольку страна не предпринимает шагов по защите прав работников в соответствии с международными стандартами. По той же причине США также могут приостановить льготный режим торговли с Азербайджаном.

Deutsche Welle

В мире

В грузовике с 39 телами могли находиться вьетнамцы (1)

По меньшей мере трое из 39 человек, погибших в грузовике...

Россия перебросила в Сирию сотни военных полицейских (13)

Военнослужащие будут содействовать отводу курдских...

В Сирии из охраняемого курдами лагеря террористов ИГ пропали более 100 россиян

В Сирии пропали около 50 россиянок с детьми, которые...

В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали жука (2)

Найденный в музейной коллекции жук получил название...

Мария Бутина вылетела в Россию (3)

Россиянка Мария Бутина, отбывавшая тюремное наказание...

TOP новостей

RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania

Необычный завод в Лентварисе: зарплата 2500 евро, но работников не хватает (70)

В Лентварисе ( Тракайский район ) находится одна из...

После трагедии врачи говорят о сложной ситуации: не хватает помощи психологов (23)

"Я и мои коллеги потрясены. Мы были знакомы с этим...

Мужчина решил сделать прививку от гриппа, но столкнулся с неожиданным препятствием (11)

Житель Паневежиса решил сделать прививку от гриппа, но...

Не забудьте: в ночь на воскресенье Литва переходит на зимнее время (7)

В ночь на воскресенье, 27 октября, Литва снова переходит...

Министр: после пожара в Алитусе важно гарантировать непопадание загрязненных продуктов на рынок (2)

После того как пожар в Алитусе был потушен, ждет немало...