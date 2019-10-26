Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 октября, возобновил режим беспошлинной торговли, действующий в отношении отдельных товаров из Украины. Как сказано в заявлении Трампа, такое решение принято в связи с тем, что Украина "добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности". Указ президента вступит в силу спустя пять дней после его опубликования.

Трамп напомнил, что в декабре 2017 года он приостановил режим торговых преференций для ряда товаров из Украины, поскольку в стране недостаточно соблюдалась защита интеллектуальных прав.

В офисе торгового представителя США отметили, что отмена пошлин коснется товаров, поставки которых до введения в 2017 году соответствующих ограничений составляли примерно треть от объема беспошлинного украинского экспорта в США на общую сумму 36 млн долларов. В отношении каких именно видов продукции будет действовать льготный режим торговли, в заявлении Трампа не сказано.

Одновременно президент США заявил, что приостанавливает беспошлинный режим для некоторых товаров из Таиланда, поскольку страна не предпринимает шагов по защите прав работников в соответствии с международными стандартами. По той же причине США также могут приостановить льготный режим торговли с Азербайджаном.