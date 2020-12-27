"Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы", - написал американский лидер в субботу у себя в Twitter, перечислив нарушения, которые, по его мнению, имели место во время проведения выборов и при подсчете голосов. "Цифры гораздо больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах", - продолжил президент.
К доказательствам он отнес массовые вбросы поступивших по почте избирательных бюллетеней в колеблющихся штатах, появление в урнах фальшивых бюллетеней, двойное голосование, "голосование" умерших людей, фальшивые подписи, голосующие нелегальные мигранты, отстранение наблюдателей-республиканцев.
Трамп обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".
Президент также отметил, что "свобода прессы давно исчезла, это фальшивые новости". "Но, когда все это закончится, этот период времени станет просто еще одной уродливой главой в истории нашей страны. Мы победим!!!" - подчеркнул Трамп.
Газета The New York Times 13 декабря сообщала, что группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) 6 января в Конгрессе собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов. По данным издания, Брукс намерен выступить против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. Чтобы протест конгрессмена был принят к рассмотрению, ему необходимо заручиться поддержкой хотя бы одного из членов Сената.
Поддержать Брукса, в частности, может избранный сенатор-республиканец (от штата Алабама) Томми Табервилл, который ранее допустил такую возможность. Однако газета The Hill в пятницу со ссылкой на сенатора Джона Тьюна (республиканец от штата Южная Дакота) сообщала, что лидеры республиканцев в верхней палате выступают против оспаривания Табервиллом итогов голосования, считая такой шаг бесполезным и "в политическом смысле разрушительным".
Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.
При этом целый ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов. Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, официально закрепив победу Байдена.
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