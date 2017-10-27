Ожидалось, что опубликованы будут около 3100 документов. По данным АР, Трамп велел ЦРУ в течение полугода повторно просмотреть бумаги, публикацию которых сегодня отложили, и при малейшей возможности предать огласке эти материалы. Источники агентства сообщили, что Трамп готовит специальное обращение, в котором скажет, что вынужден отложить публикацию в интересах национальной безопасности. Сам он ранее подчеркивал готовность раскрыть архивы.
По данным американских СМИ, препятствием для публикации могла стать история вокруг агента ЦРУ Джун Кобб, работавшей на Кубе и в Мексике и в свое время заметившей убийцу Кеннеди — Ли Харви Освальда — в Мехико. Как утверждается, ЦРУ, Госдепартамент и другие структуры препятствуют преданию огласке документов вокруг этого эпизода, опасаясь, что это может навредить американо-мексиканским отношениям, передает ТАСС.
Закон об обнародовании подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Тогда была созвана независимая комиссия по изучению "убийства века". Одной из ее задач было определить, какие документы следует предать огласке, а какие востребовать у утаивающих их федеральных ведомств и передать в архив. Из соображений национальной безопасности комиссия получила право отложить обнародование документов, но не более чем на 25 лет, то есть до 2017 года.
АР в этой связи отмечает, что у правительственных агентств была четверть века, чтобы подготовиться к опубликованию, однако решалось все буквально в последние минуты в диалоге президента с представителями спецслужб.
Обнародованные 2800 документов — лишь небольшая часть всей информации, что должна быть раскрыта по итогам работы комиссии. В ЦРУ вместе с тем настаивают, что это и небольшой объем информации в сравнении с теми документами, с которыми уже ознакомили общественность.
Джон Фицджеральд Кеннеди 1960 году в возрасте 43 лет стал самым молодым президентом США. В период пребывания Кеннеди в Белом доме в мире разразились берлинский кризис, кубинский ракетный кризис, США предприняли попытку свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, началась отправка войск в Южный Вьетнам. 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был убит выстрелами из винтовки.
Правительственная комиссия пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию. Сомнения изначально вызывала способность Освальда сделать два или три (как указано в заключении правительственной комиссии) точных выстрела при необходимости в считанные секунды перезарядить винтовку по мере движения президентского кортежа.
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