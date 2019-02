Президент написал, что эта страна обладает гораздо большим потенциалом для быстрого роста, чем прочие страны. Однако всего за несколько часов до этого госсекретарь Майк Помпео заявил, что Пхеньян по-прежнему представляет собой ядерную угрозу для США.

Вторая встреча между президентом Трампом и Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation!