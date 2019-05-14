Трамп считает, что переговоры с Китаем будут успешными

Президент Дональд Трамп заявил, что с оптимизмом смотрит на разрешение торгового спора США с Китаем.

Выступая на обеде в Белом доме Трамп отметил, что министр финансов Стивен Мнучин, присутствовавший на мероприятии, вернулся с торговых переговоров в Китае две недели назад.

"Он только что вернулся из Китая. Через три-четыре недели мы дадим вам знать, был ли визит успешным ... Но у меня есть ощущение, что переговоры будет очень успешным", – сказал Трамп.