"Книга Болтона, на которую поступают ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, призванных выставить меня в плохом свете. Большинство из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, я никогда не делал, чистый вымысел. [Болтон] просто пытается отомстить за свое увольнение", - написал Трамп в микроблоге Twitter.

Ранее он также назвал своего бывшего советника болваном. "Книга этого ненормального Джона Болтона "чрезвычайно скучна" и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного - устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!" - написал американский президент в Twitter.

В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Полностью она должна быть опубликована 23 июня, передает ТАСС.

В книге Болтон описывает Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека. Автор также заявляет, что Трампу не хватает компетентности для поста президента США и что президент России Владимир Путин, вероятно, не считает его серьезным соперником, сообщает "Интерфакс".

"Я думаю, что Путин полагает, что может разыграть все как по нотам (с Трампом. - Прим. "Интерфакса"). Я думаю, что Путин умный, жесткий. Он прекрасно умеет выходить из трудных ситуаций. И я думаю, и полагаю, что и он это видит: здесь для него нет серьезного соперника", - сказал Болтон в интервью ABC News.

По мнению экс-советника, Трамп не любит читать о геополитических проблемах, и, быть может, он хороший бизнесмен, когда дело касается недвижимости, но для работы президентом нужны иные качества.

"Когда вы имеете дело с кем-то вроде Путина, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, против Трампа, который не очень-то любит читать об этом или изучать это, - для Америки это трудно", - считает Болтон.

Также автор книги отметил, что, как правило, на двусторонних переговорах с КНР, Россией или КНДР зачастую лидеры этих стран настаивают на встрече с Трампом без посторонних лиц, без его советников. В этом случае, отмечает он, у них есть возможность льстить Трампу и, таким образом, манипулировать им.

Кроме того, Болтон отметил, что Трамп зачастую принимает решения, руководствуясь тем, как оно может отразиться на его переизбрании на пост президента США в ноябре 2020 года. Поэтому, считает Болтон, его противники извлекают преимущество, зная, насколько он одержим мыслью о новом сроке.

"Едва ли мне удастся вспомнить о каком-либо значительном решении Трампа во время моего пребывания в должности, которое не было обусловлено расчетами переизбрания", - говорит Болтон.

В книге он также утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США.

Согласно откровениям Болтона, вошедшим в книгу, Трамп в личных беседах выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, введенными в отношении России. Бывший советник Трампа пишет, что президент США "долго ворчал и жаловался" из-за этих мер.

В частности, в своих мемуарах Болтон говорит, что после введения санкций из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Трамп "хотел отменить наказание и думал, что оно слишком тяжелое" для Москвы.

По словам экс-советника президента США, "Трамп сказал Помпео (Майкл Помпео - госсекретарь США. - Прим. NEWSru.com) позвонить (главе МИД РФ. - Прим. "Интерфакса") Лаврову и сказать, что "какие-то бюрократы" ввели санкции".

Кроме того, Болтон утверждает, что Трамп заблокировал публикацию заявления с критикой России в 10-летнюю годовщину событий августа 2008 года - конфликта между Грузией и Южной Осетией. По мнению Болтона, Трампу "было сложно отделить личные отношения от официальных".

Экс-советник также сообщил, что президент США действительно увязывал оказание военной помощи Украине с передачей ему информации о бывшем вице-президенте Джо Байдене, тогда как госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до десяти раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь без всяких условий.

В мемуарах Болтон также рассказывает о разногласиях в администрации по подходу в отношении КНДР. Так, как утверждает автор книги, Помпео был разочарован позицией президента США Дональда Трампа в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына и даже рассматривал возможность ухода со своего поста.

Бывший советник Трампа также пишет и о том, что американский лидер рассматривал возможность вторжения в Венесуэлу.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь, подало иск к министерству юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.

Представители Демократической партии выразили разочарование тем, что Болтон изложил важную информацию в своей книге, но не предоставил эти данные во время слушаний по импичменту Дональда Трампа. Республиканцы же восприняли книгу Болтона как попытку отомстить Трампу. А сенатор-республиканец Рэнд Пол сказал, что Трамп заслуживает "золотую медаль" за отставку Болтона.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.