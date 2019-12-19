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Путин — о сокращении Россией вредных выбросов
Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил журналистам на актуальные вопросы.
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Путин провел большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятии был установлен рекорд по числу аккредитованных сотрудников СМИ — на пресс-конференцию пришли 1895 журналистов.

Впервые Путин начал пресс-конференцию без отчета. Президент опоздал на встречу на семь минут и пообещал "показать, что и как происходит в стране". Журналистам сразу предложили задавать вопросы.

В этом году встреча Путина с журналистами продолжалась более четырех часов. В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы зарплат, пенсий, армии, здравоохранения, регионов, международных отношений, климатических изменений, мусора, спортивных скандалов и многое другое. Всего на пресс-конференции прозвучал 71 вопрос.

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Портал Delfi следил за общением Владимира Путина с журналистами и сделал выжимку самых актуальных тем.

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Путин — о сокращении Россией вредных выбросов

В мире

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