Путин провел большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятии был установлен рекорд по числу аккредитованных сотрудников СМИ — на пресс-конференцию пришли 1895 журналистов.
Впервые Путин начал пресс-конференцию без отчета. Президент опоздал на встречу на семь минут и пообещал "показать, что и как происходит в стране". Журналистам сразу предложили задавать вопросы.
В этом году встреча Путина с журналистами продолжалась более четырех часов. В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы зарплат, пенсий, армии, здравоохранения, регионов, международных отношений, климатических изменений, мусора, спортивных скандалов и многое другое. Всего на пресс-конференции прозвучал 71 вопрос.
Портал Delfi следил за общением Владимира Путина с журналистами и сделал выжимку самых актуальных тем.
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- 2. Путин — о сокращении Россией вредных выбросов
- 3. Путин — о старом советском наследии
- 4. Путин — о реализации мусорной реформы в России
- 5. Путин — о действующей в России модели здравохранения
- 6. Путин — об отстранении российских спортсменов от крупных турниров
- 7. Путин — о Зеленском и проблеме Донбасса
- 8. Путин — о том, будет ли "газовая война"
- 9. Путин — о захоронении тела Ленина
- 10. Путин — об импичменте Трампа
- 11. Путин — о новых санкциях США против России
- 12. Путин — о ходе расследования дела Голунова
- 13. Путин — о попытках приравнять тоталитаризм к нацизму
- 14. Путин — о важнейшем направлении развития России
- 15. Путин — о проблеме больных детей
- 16. Путин — о важнейшем направлении развития России
- 17. Путин — о скандале вокруг убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине
- 18. Путин — о конфликте в Ливии
- 19. Путин — о миграции
- 20. Путин — о том, есть ли в России политическая конкуренция
- 21. Путин — об оценке своей роли в мировой истории
Трамп, санкции и Ленин. Путин дал традиционную большую пресс-конференцию (10)
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