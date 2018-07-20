"Саммит с Россией был большим успехом за исключением [его освещения] реальным врагом народа - лживыми СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, на которой мы бы могли начать имплементацию того, что уже обсудили, включая разгром терроризма, безопасность Израиля, ядерного нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, Ближний Восток, Северную Корею и т. д. Нужно найти еще много ответов на эти вопросы - какие-то будет решить проще, какие-то сложнее, но все можно разрешить!" - написал он.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

После встречи Трампа на родине его подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию по поводу вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Через два дня после "дружеского" саммита Трамп все же заявил, что Путин все же несет ответственность за вмешательство в американские выборы. Президент США пояснил, что случайно пропустил частицу "не" во фразе про вмешательство России в американские выборы 2016 года.

В интервью CBS News, он развил эту тему, назвав конкретное ответственное лицо - российского президента. Отвечая на реплику журналиста Джеффа Глора, Трамп заверил, что он не только вчера согласился с данными американской разведки, давно утверждающей, что Россия вмешивалась в выборы. "Я говорил это много раз и раньше и я бы сказал, что это правда", - заявил президент США.

16 июля на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам саммита США-России в Хельсинки Трамп снова заявил, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в США.

Отметим, что на саммите в Хельсинки оба президента заговаривались. Так, Владимир Путин вместо "400 тысяч долларов" сказал "400 миллионов долларов", когда говорил о том, какую сумму якобы пожертвовал инвестор Уильям Браудер Демократической партии США.

В отличие от американского президента, исправлять свою ошибку самостоятельно Путин не стал. Вместо него на следующий день уточнение внес представитель Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, санкции Соединенных Штатов в отношении России пока останутся в силе и не будут отменены, заявил Трамп в Белом доме 17 июля.