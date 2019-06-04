Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия сообщила США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы.
Donaldas Trumpas, Melania Trump
© AFP / Scanpix


"Россия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", – написал в "Твиттере" Трамп, находящийся с государственным визитом в Великобритании.

"Голос Америки"
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