Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019
"Россия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", – написал в "Твиттере" Трамп, находящийся с государственным визитом в Великобритании.
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Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на...
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