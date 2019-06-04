Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019





"Россия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", – написал в "Твиттере" Трамп, находящийся с государственным визитом в Великобритании.