"Это была G8, потому что там была Россия. И теперь России там нет <…> Россия должна быть на этой встрече", — сказал глава США, выступая перед журналистами.

По его мнению, возвращение России в переговорный процесс будет способствовать укреплению мирового порядка. "Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России [возможность] вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров", — заключил Трамп (цитата по ТАСС).

В Кремле в считанные минуты прокомментировали предложение американского лидера, заявив, впрочем, что России это не интересно. "Мы делаем акцент на других форматах", — сказал ТАСС Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее на этой неделе Песков отмечал, что "актуальность этого образования [G7] для российской стороны с годами падает, снижается, потому что в изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие". При этом он отказался от гипотетических рассуждений о том, согласится ли Россия вернуться к формату G8 (G7 плюс Россия), если ей это предложат.

C 1997 года "Большая семерка" была "Большой восьмеркой" — в клуб входили не только Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, но и Россия. В 2014 году в связи с присоединением Крыма ведущие мировые державы исключили Россию из клуба и вернулись к формату G7.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила ранее, что возвращение России в клуб исключено.

Заявление Трампа было сделано перед его отъездом и в тот момент, когда стало ясно: общение президента США с лидерами стран "семерки" не задалось из-за все более углубляющихся разногласий насчет ввозных пошлин на стальную и алюминиевую продукцию в США, что чревато торговой войной. В итоге хозяин Белого дома решил сократить пребывание на саммите G7 и отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном.

"Русский вопрос" раскалывает G7

Заявление Трампа о необходимости вернуть Россию в формат G7 сразу встретило поддержку у премьер-министра Италии Джузеппе Конте. "Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", — написал он в микроблоге Twitter.

В начале недели Конте сообщил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нацелен на изоляцию России и считает важным продолжение диалога с ней, однако не менее важно и сохранение санкций в отношении Москвы, передает "Интерфакс".

Власти Канады, в противовес Джузеппе Конте, считают неправильной озвученную президентом США идею возвращения к формату G8 с Россией.

"Источник, знакомый с ситуацией заявил… что Канада не будет поддерживать предложение о возвращении России в G7 до тех пор, пока Москва будет удерживать под контролем Крым", — написала на своей страничке в Twitter корреспондент канала CBC Кэти Симпсон, ссылаясь на источники, знакомые с позицией Оттавы.

Официальный источник в правительстве Британии заявил, что Россия сперва "должна изменить свой подход", прежде чем будут возможны любые разговоры о ее возвращении в G8, передает Reuters. Источник агентства в правительстве Франции отметил, что в администрации президента Эмманюэля Макрона предложение американского коллеги не находят "последовательным".

Глава Евросовета Дональд Туск тоже высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате, передает "Интерфакс". "Я слышал много спекуляций, но "семерка" — это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", — сказал Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Дональда Трампа.