Президент США Дональд Трамп, обсуждая борьбу с группировкой ИГИЛ в Афганистане, заявил, что в отличие от США, военным других стран уместно там воевать.
JAV kariai Afganistane
© Reuters / Scanpix

"Почему там нет России? Почему там нет Пакистана? Почему там нет Индии?" – сказал Трамп.

При этом, он отметил, что война в Афганистане в 1980-х привела к банкротству Советского Союза и сделала из него Россию.

"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что они стали банкротами, воюя в Афганистане. [...] Россия была в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию. У них [россиян – НВ] было право там быть. Проблема в том, что борьба была сложной. И они буквально стали банкротами. Они стали снова называться Россией, а не Советским Союзом. Знаете, многие места о которых вы читаете больше не являются частью России из-за Афганистана", – заявил Трамп.

Советский Союз вторгся и оккупировал Афганистан в 1979-1988 годах. Советская армия воевала против различных моджахедов, которые боролись за контроль над Кабулом. Советский Союз вывел свои войска в 1988-1989 годах после десятка лет многочисленных потерь. СССР официально распался 26 декабря 1991 года.

Президент США Трамп не сделал никаких официальных заявлений о выводе американских войск из Афганистана. Сейчас там находятся около 14 тысяч американских военных.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Афганистане в результате авиаудара ликвидировали вербовщика "Исламского государства" (1)

Соединенные Штаты успешно продолжают борьбу с филиалом...

Трамп не хочет, чтобы США были "мировым жандармом" (27)

Президент США неожиданно посетил американских...

Выборы президента в Афганистане будут отложены

Вероятно, выборы президента Афганистана состоятся в...

В мире

Посол КНДР в Италии находится в бегах

Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии...

Музей Лувр в Париже установил рекорд по посещениям в 2018 году

Музей Лувр в Париже в 2018 году зарегистрировал рекордное...

В Крыму напали на активиста во время съемок репортажа (3)

В аннексированном Россией Крыму неизвестные напали на...

В Пентагоне призвали проявить повышенное внимание к Китаю

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик...

Палата представителей США переходит под контроль демократов

Контроль над Палатой представителей в четверг...

TOP новостей

Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (2)

Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (13)

С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...

Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...

В Литве местами сильно метет, в некоторых районах условия экстремальные (10)

В четверг днем в Литве будет пасмурно, только местами,...

В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (47)

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...