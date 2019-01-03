"Почему там нет России? Почему там нет Пакистана? Почему там нет Индии?" – сказал Трамп.
При этом, он отметил, что война в Афганистане в 1980-х привела к банкротству Советского Союза и сделала из него Россию.
"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что они стали банкротами, воюя в Афганистане. [...] Россия была в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию. У них [россиян – НВ] было право там быть. Проблема в том, что борьба была сложной. И они буквально стали банкротами. Они стали снова называться Россией, а не Советским Союзом. Знаете, многие места о которых вы читаете больше не являются частью России из-за Афганистана", – заявил Трамп.
Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz— Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 2, 2019
Советский Союз вторгся и оккупировал Афганистан в 1979-1988 годах. Советская армия воевала против различных моджахедов, которые боролись за контроль над Кабулом. Советский Союз вывел свои войска в 1988-1989 годах после десятка лет многочисленных потерь. СССР официально распался 26 декабря 1991 года.
Президент США Трамп не сделал никаких официальных заявлений о выводе американских войск из Афганистана. Сейчас там находятся около 14 тысяч американских военных.
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