"Почему там нет России? Почему там нет Пакистана? Почему там нет Индии?" – сказал Трамп.

При этом, он отметил, что война в Афганистане в 1980-х привела к банкротству Советского Союза и сделала из него Россию.

"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что они стали банкротами, воюя в Афганистане. [...] Россия была в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию. У них [россиян – НВ] было право там быть. Проблема в том, что борьба была сложной. И они буквально стали банкротами. Они стали снова называться Россией, а не Советским Союзом. Знаете, многие места о которых вы читаете больше не являются частью России из-за Афганистана", – заявил Трамп.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."

Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan.