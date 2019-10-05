Президент США Дональд Трамп распорядился о значительном сокращении штата Совета национальной безопасности (СНБ), который консультирует главу государства по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять информированных источников.
Решение о сокращении персонала СНБ принято после утечки о скандальном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшим поводом для начала процедуры импичмента американского президента. По данным газеты The New York Times, сотрудник ЦРУ, написавший донесение на Трампа, одно время был прикомандирован к СНБ.
Накануне вечером Трамп вновь заявил, что этот человек попал в СНБ при экс-президенте Бараке Обаме. Агентство Bloomberg пока не смогло проверить эту информацию.
Усиление эффективности СНБ
Собеседники Bloomberg, просившие не называть их имен, поскольку планы Трампа официально еще не объявлены, сказали, что решение о сокращении штата СНБ вызвано стремлением Белого дома сделать этот консультативный орган более компактным и эффективным при новом руководителе Роберте О'Брайене.
При президенте Обаме численность штата СНБ разрослась до 310 человек. Большинство из них - сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепа США. Просьба о сокращении персонала была передана руководству СНБ О'Брайеном и главой аппарата Белого дома Миком Малвейни на этой неделе, уточняет Bloomberg.
Трамп решил сократить штат Совета национальной безопасности
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