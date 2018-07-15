Президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году. "Да, я определенно собираюсь (принимать участие в выборах. - Ред.). По всей видимости, все хотят, чтобы я это сделал", - заявил Трамп в интервью британской газете Daily Mail, опубликованном на ее сайте вечером 14 июля.
На вопрос журналиста о том, рассматривает ли он кого-то из Демократической партии как конкурента, способного обойти его на выборах президента, Трамп ответил отрицательно. "Я всех их знаю и не вижу никого (кто мог бы победить. - Ред.)", - пояснил действующий глава Белого дома.
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
Дональд Трамп также поделился впечатлениями от состоявшейся накануне встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. "Это потрясающая женщина, столько энергии, умная и проницательная. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая! Наконец встретиться с ней было большой честью", - заявил президент. Президент США подтвердил, что, кроме прочего, обсудил с королевой "Брекзит" - выход Великобритании из состава Евросоюза. "Она сказала, что это очень - и она права - очень сложная проблема", - пояснил Трамп.
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