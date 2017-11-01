После теракта в центре Нью-Йорка политкорректности не место, считает президент США Дональд Трамп. Он распорядился максимально усилить контроль над иностранцами.
© Reuters / Scanpix

После теракта в центре Нью-Йорка, в результате которого погибли не менее 8 человек, президент США Дональд Трамп распорядился максимально усилить проверку иностранцев.

"Я только что поручил министерству внутренней безопасности усилить нашу и так уже экстремальную программу проверки иностранцев. Политкорректность - хорошо, но не в данном случае!" - написал он в Twitter вечером во вторник, 31 октября, через несколько часов после того, как террорист - гражданин Узбекистана - с криками "Аллах акбар" наехал на автомобиле на толпу людей в парке Гудзон-Ривер в Нижнем Манхэттене.

В ходе предвыборной кампании 2016 года, Трамп обещал ужесточить меры против нелегальной иммиграции по соображениям безопасности и в этой связи призывал к "экстремальному контролю" над иностранцами, въезжающими на территорию Соединенных Штатов.

Deutsche Welle
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