После теракта в центре Нью-Йорка, в результате которого погибли не менее 8 человек, президент США Дональд Трамп распорядился максимально усилить проверку иностранцев.
"Я только что поручил министерству внутренней безопасности усилить нашу и так уже экстремальную программу проверки иностранцев. Политкорректность - хорошо, но не в данном случае!" - написал он в Twitter вечером во вторник, 31 октября, через несколько часов после того, как террорист - гражданин Узбекистана - с криками "Аллах акбар" наехал на автомобиле на толпу людей в парке Гудзон-Ривер в Нижнем Манхэттене.
В ходе предвыборной кампании 2016 года, Трамп обещал ужесточить меры против нелегальной иммиграции по соображениям безопасности и в этой связи призывал к "экстремальному контролю" над иностранцами, въезжающими на территорию Соединенных Штатов.
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