В преддверии своего визита в Париж президент США Дональд Трамп назвал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости собственной армии Евросоюза "очень оскорбительными". "Возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в огромной степени субсидируют США", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter в пятницу, 9 ноября.

Трамп уже не впервые выступает с требованиями в адрес партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности блока до 2 процентов ВВП.

Макрон обеспокоен безопасностью Европы

6 ноября Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии". Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".

Если Соединенные Штаты разорвут с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "главной жертвой" станет безопасность Европы, отметил Макрон. О намерении выйти из договора президент США Дональд Трамп заявил 20 октября 2018 года. При этом Трамп допустил возможность заключения нового договора, если его третьим участником станет Китай.

Полноформатная встреча Трампа и Путина в Париже не состоится

11 ноября Дональд Трамп и его супруга Мелания будут присутствовать на памятных мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Франция ожидает прибытия делегаций из 98 стран. Ранее на этот же день планировалась полноформатная встреча президентов РФ и США, однако знакомый с ситуацией собеседник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции выступил против саммита Путина и Трампа в Париже.