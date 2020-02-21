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Первый неанглоязычный лауреат "Оскара" в категории "лучший фильм" попал под критику Трампа только из-за страны происхождения. Сам фильм президент США не видел.
Donaldas Trumpas, Bradas Pittas
Donaldas Trumpas, Bradas Pittas
© DELFI montažas / Vida Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение присудить премию Оскар за лучший фильм южнокорейским "Паразитам". В своем выступлении в четверг, 20 февраля, на предвыборном митинге в Колорадо-Спрингс, он начал говорить о решении жюри кинопремии: "Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с торговлей в Южной Корее. Вдобавок ко всему, они дают им премию за лучший фильм года. Он был хорош? Не знаю".

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Из последнего замечания Трампа, наблюдатели сделали вывод, что сам фильм он не видел. По мнению Трампа, надо вернуться к голливудской классике - фильмам "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет". Американский дистрибьютор фильма компания Neon прокомментировала выступление Трампа в своем аккаунте в Twitter: "Понятно. Он не умеет читать".


​​​​​​​Социальная сатира режиссера Пон Чжун Хо рассказывает историю о том, как семья из четырех бедных безработных, живущих в подвале, нашла работу в богатой семье. Картина получила награду не только как лучший фильм года, но и как лучший иностранный фильм, а так же приз за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий. Ранее "Паразиты" стали лауреатом Каннского кинофестиваля.

Deutsche Welle
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