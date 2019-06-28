Трамп Путину: "Пожалуйста, не вмешивайся в выборы"

Оба лидера сначала кратко пообщались перед церемонией фотографирования на саммите G20, но не обсуждали никаких существенных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Просто поприветствовали друг друга", – сказал Песков агентству "РИА Новости".

На церемонию фотографирования оба президентам зашли вместе, живо общаясь друг с другом.

Позднее началась их двусторонняя встреча, которая, как ожидается, продлится полтора часа. Стороны намерены обсудить вопросы стратегической стабильности.

Встреча началась в шутливом тоне. Когда один из журналистов спросил Трампа, намерен ли он поднять с российским президентом вопрос о вмешательстве в американские выборы, Трамп ответил: "Конечно, я подниму".

Затем об обернулся к Путину и сказал с улыбкой: "Пожалуйста, не вмешивайся в выборы".

В кратком заявлении перед началось переговоров Трамп также высоко отозвался о своем российском коллеге.

"Для меня большая честь находиться здесь с президентом Путиным, – сказал Трамп, согласно сообщению агентства Франс-Пресс. – У нас сложились очень и очень хорошие отношения".

Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".

"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", – заявил Путин.

Саммит "Большой двадцатки" в Осаке стал первой встречей лидеров США и России после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование, придя к выводу о том, что предвыборный штаб Трампа не вступал в сговор с Россией в 2016 году. Этот вопрос долгое время довлел над президентством Трампа.

Нынешняя напряженность в отношениях с Ираном, несомненно, станет одной из тем для обсуждения. На прошлой неделе Трамп отменил воздушные удары в ответ на уничтожение Ираном американского беспилотника. Это произошло через несколько часов после того, как Путин заявил, что применение США вооруженной силы в регионе "было бы катастрофой".

Тегеран – не единственное авторитарное правительство, которое защищает Путин. Путин поддерживает венесуэльского лидера Николаса Мадуро и президента Сирии Башара Асада, помогая им оставаться у власти, несмотря на противодействие США. Укрепление связей Москвы с Китаем также настораживает многих в Вашингтоне.

"Отношения между США и Россией по всем меркам находятся в плохом состоянии, и администрация проводит относительно жесткую политику в отношении России, хотя президентскую риторику такой назвать нельзя", – заявил агентству Associated Press президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс.

"Для успеха этой встречи ничего не подготовлено", – добавил он.

Главная цель Путина – убедить Трампа смягчить санкции, которые ужесточил Конгресс.

Что касается целей Трампа, то "трудно понять, в чем состоят цели Белого дома, потому что это не нормальная администрация", считает заведующая кафедрой политологии в Барнард-Колледже Кимберли Мартен.

"Если бы это была нормальная администрация, то можно было бы представить прогресс по договору СНВ-3 и контролю над вооружениями и одновременные попытки избежать эскалации конфликта в областях, где их интересы противоположны, например, Иран, Северная Корея, Венесуэла и Украина. Но я не могу с уверенностью сказать, в чем цель этой встречи", – сказала Мартен.

Между тем Путин заявил, что не ожидает прорывов по итогам саммита "Большой двадцатки" в Японии.

"Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого Договора между Соединенными Штатами и Россией, но пока ничего мы не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнеров – ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты – все, он "умрет", потому что времени просто не будет даже для формальностей", – сказал Путин.

В интервью Financial Times Путин немного рассказал о своих взаимоотношениях с американским лидером, которые особенно примечательны в силу хвалебных замечаний Трампа о российском коллеге.

Пристальное внимание к отношениям между двум лидерам обусловлено и тем, что Трамп, судя по всему, верит заверениям Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

"Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чем дело, на мой взгляд? Он талантливый человек", – сказал Путин о Трампе.

Одним из примеров таланта Трампа Путин назвал его усилия по сглаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном на фоне "мифического вмешательства" в выборы.

"На самом деле что там произошло? Господин Трамп, в отличие от его оппонентов, тонко почувствовал, что произошло в американском обществе, тонко почувствовал изменения внутри американского общества, и он это использовал", – сказал Путин.