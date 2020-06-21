О проведении первого за три месяца массового мероприятия сторонников Трампа в Белом доме объявили еще неделю назад. В середине марта избирательные штабы претендентов на президентский пост отказались от публичных мероприятий. Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден до сих пор ведет избирательную кампанию из своего дома в штате Дэлавер, общаясь со сторонниками только по видеосвязи.

Президент Трамп в свою очередь неоднократно жаловался на то, что запрет на массовые собрания уменьшает его шансы на переизбрание, заявляя, что его сторонники горят желанием встретиться с ним.

Для проведения первого после долгого перерыва предвыборного митинга избирательный штаб Трампа выбрал стадион BOK Center в Талсе, штат Оклахома, вмещающий почти 20 тысяч человек.

При этом сначала штаб Трампа объявил, что мероприятие пройдет 19 июня. В этот день афроамериканская община в США отмечает праздник, получивший название Juneteenth и знаменующий окончательную отмену рабства в Соединенных Штатах.

После многочисленных протестов, с которыми выступили политики и активисты, избирательный штаб Трампа все же согласился перенести мероприятие на следующий день, 20 июня.

Накануне в штате был зарегистрирован новый всплеск заболеваний коронавирусом. Только в минувшую пятницу в Талсе было зарегистрировано 352 новых случая заболеваний, и, как предупреждали специалисты, собрание сторонников Трампа на одном стадионе может привести к новой вспышке.

"Я считаю, что это честь для Талсы, когда действующий президент хочет посетить нас, но только не во время пандемии, - заявил местному изданию Tulsa World глава департамента здравоохранения города Брэт Дарт. - Меня беспокоит, что мы не сможем обеспечить безопасность людей, которые соберутся на большое мероприятие, проходящее в закрытом помещении, и меня также беспокоит, что мы не сможем обеспечить безопасность самого президента".

Утром в субботу стало известно, что тесты на вирус у шести сотрудников оргкомитета мероприятия оказались положительными. Они были немедленно изолированы, и, как пояснили в избирательном штабе Трампа, у всех участников митинга перед входом на арену замеряли температуру и выдавали маски и санитайзеры.

Все желающие попасть на мероприятие должны были подписать официальную бумагу о том, что они не будут подавать в суд на избирательный штаб Трампа в случае заражения коронавирусом.

Множество сторонников президента США приехали в Талсу за несколько дней до митинга и в ожидании встречи с Трампом расположились в кемперах и палатках у стадиона. Тем не менее заполнить арену целиком так и не удалось, несколько секторов пустовали. Из-за этого Трампу пришлось отменить запланированные заранее выступления за пределами стадиона: накануне его избирательный штаб сообщил, что президент хочет обратиться к своим сторонникам, которые не смогли попасть на арену.

Представитель штаба Трампа Тим Марто обвинил в этом "радикальных демонстрантов, которые объединились с постоянно атакующими нам СМИ для того, чтобы запугать сторонников президента".

Возле стадиона полиция действительно задержала нескольких демонстрантов в футболках "Я не могу дышать". Последние недели именно эти слова, произнесенные афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим после задержания полицейскими в Миннесоте, стали символом протестов в США.

В городе также собрались несколько групп протестующих, включая анархистов и сторонников движения "Антифа", но к стадиону их так и не подпустили.

За несколько дней до митинга Трамп заявлял, что его штаб получил не менее миллиона заявок от желающих принять участие в мероприятии, но, по подсчетам журналистов, на стадионе собралось чуть больше 10 тысяч человек.

"Я спас сотни тысяч жизней!"

"Вы все бойцы, - обратился к своим сторонникам президент США, открывая митинг. - Там, снаружи, митингуют очень плохие люди. Они делали очень плохие вещи".

Пожавляющее большинство собравшихся на встречу с президентом не стали надевать маски. Без нее был и сам Трамп.

В своем выступлении глава Белого дома обрушился с критикой на "Сонного Джо", как он обычно называет своего оппонента Джо Байдена, "радикальных леваков" и "вражеские СМИ", и призвал своих сторонников "дать отпор любым врагам".

Он вновь повторил, что нынешняя эпидемия вызвана "китайским вирусом", назвав ее по созвучию с боевым искусством "кунг-фу" - Kung-Flu. В английском слово "flu" означает простуду или грипп, но в Америке подобную игру слов многие считают проявлением расизма. Как ни странно, но с тем, что подобные высказывания нарушают общепринятые правила, публично согласилась и пресс-секретарь Белого дома.

По словам Трампа, его администрации удалось справиться с эпидемией, а сам он считает, что число тестов необходимо снизить. По мнению президента, именно увеличившееся количество тестов стало причиной роста заболеваний на юге и западе США.

"Я провел феноменальную работу, - оценил сам Трамп свои действия во время эпидемии. - Я спас сотни тысяч жизней!"