Два американских аналитических центра и южнокорейское новостное агентство "Рёнхап" во вторник сообщили, что Пхеньян ведет восстановительные работы на ракетном полигоне Сохэ. Это происходит несмотря на то, что на прошлой неделе в Ханое состоялся второй саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына.

"Я был бы очень разочарован, если бы это произошло... Это предварительный отчет... Но я был бы очень, очень разочарован в председателе Киме, однако не думаю, что это случится, посмотрим..." – сказал Трамп в беседе с журналистами.

Северная Корея начала демонтаж пусковых установок на полигоне в Сохэ в прошлом году. Это произошло после первого саммита Трампа с Ким Чен Ыном, который состоялся в июне 2018 года.

Базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа 38 North, специализирующаяся на Северной Корее, во вторник сообщила об "оперативно-восстановительных работах" на полигоне. Снимки со спутников показывают, что восстановительные работы начались в период между 16 февраля и 2 марта. Об этом в интервью Reuters рассказала Дженни Таун, главный редактор проекта и аналитик Центра Стимсона.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал похожее сообщение также со ссылкой на данные со спутников. В CSIS считают, что Северная Корея ведет "быстрые восстановительные работы" на полигоне Сохэ.

Джон Болтон, советник президента Трампа по национальной безопасности, предупредил во вторник, что Северную Корею ждут новые санкции, если Пхеньян не откажется от реализации ракетно-ядерной программы.