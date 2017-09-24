"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее глава МИД Северной Кореи назвал президента США Дональда Трампа душевнобольным. Об этом Ли Ен Хо заявил, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте ООН.
"Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его "горе-командиром", "королем-лжецом" и "президентом-зло", занимает президентское кресло. Опасная правда в том, что игрок, который всю свою жизнь использовал угрозы и обман и другие схемы обладает страной, которая держит палец на "красной кнопке". Вот что представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности сегодня", - сказал глава МИД Северной Кореи.
По мнению министра иностранных дел КНДР, за восемь месяцев президентства Трамп "превратил Белый дом в шумный рынок, где потрескивают счеты". Ли Ен Хо заявил, что сейчас американский лидер хочет сделать в ООН "гангстерское гнездо, где уважают деньги, а кровопролитие обычное явление".
Кроме того, северокорейский министр сказал, что удар ракетами по Соединенным Штатам "неизбежен", потому что Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой". Глава северокорейского МИД подчеркнул, что такие слова оскорбляют "высочайшее достоинство" его страны. Он сообщил, что ядерный потенциал КНДР почти готов.
19 сентября, выступая на сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что США придется "полностью уничтожить" КНДР, в случае если Пхеньян будет расценен, как угроза. В ответ на эти слова, Ким Чен Ын назвал американского президента "испуганной собакой" и сказал, что заявление Трампа - это объявление войны.
Убитые в ходе операции спецподразделений Грузии оказались гражданами России (3)
Три человека, которые были убиты в Тбилиси в ноябре во...
ФОТО: Полуголая активистка Femen пыталась выкрасть Иисуса из вертепа (5)
Femen призывает Ватикан освободить Алису Виноградову,...
Корабль ВМФ Великобритании осуществил сопровождение фрегата РФ (18)
Для осуществления задания британский корабль покинул...
В Германии ЕС предлагают новую модель взаимоотношений с Украиной (5)
Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с...
WP: ГРУ провело пропагандистскую кампанию до аннексии Крыма (140)
Газета The Washington Post утверждает, что за два года до выборов...
TOP новостей
Сносить ли памятник Пятрасу Цвирке? У жителей Вильнюса категоричное мнение (46)
Для одних он - конъюнктурный большевик, памятник...
Таможенники рассказали, что чаще всего конфискуют на границе и почте (14)
Таможенная служба Литвы конфискует не только сигареты...
Рейды в праздничной столице: водители получили суровое наказание (2)
Сотрудники Дорожной полиции Литвы во вторник с...
В литовском городке во время Рождества действует "сухой закон" (10)
Несмотря на то, что в крупных городах рождественские...
В праздничный период в Литве сдали рекордное количество тары (19)
Количество сданной жителями Литвы тары на сегодня...