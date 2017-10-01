Трамп продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с Россией

В распоряжении указывается, что оно принято в соответствии с законом о защите жертв торговли людьми.

"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование участия в программах образовательного и культурного обмена официальных лиц или сотрудников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году", — говорится в тексте документа. Запрет распространяется на банки развития США, а также МВФ.

В документе отмечается, что сотрудничество с Москвой по образовательным обменам возможно, если оно будет отвечать "национальным интересам США".

Распоряжение направлено для реализации госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Подобный документ, устанавливающий ограничения для ряда стран, ежегодно публикуется главой США. В прошлом году его подписывал экс-президент Барак Обама.

В августе президент США Дональд Трамп утвердил законопроект о новых санкциях против России. По нему ограничения, принятые предыдущим главой государства Бараком Обамой в адрес России, будут закреплены на законодательном уровне. Ограничения вступят в силу 28 ноября.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин рассказал, что новые санкции США наносят России репутационный ущерб, поскольку идут в одном пакете с ограничениями в адрес КНДР и Ирана.