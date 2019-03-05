Трамп продлил санкции против России еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине, еще на один год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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Впервые санкции в отношении России из-за ситуации в Украине Соединенные Штаты ввели 6 марта 2014 года – "чтобы справиться с необычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Причиной стали действия и политика правительства Российской Федерации в отношении Украины, которые "подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности этой страны, а также способствуют незаконному присвоению ее активов", говорится в сообщении.

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Далее сфера действия указа о санкциях расширялась. В частности, в декабре 2014 года были приняты дополнительные меры из-за аннексии Россией Крыма.

"Действия и политика, рассматриваемые в этих распоряжениях, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – говорится в сообщении Трампа. По этой причине санкции, объявленные в 2014 году, должны оставаться в силе и после 6 марта 2019 года.

"Настоящее время"
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