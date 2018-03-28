"Эти значительные злонамеренные действия в киберпространстве… продолжают представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", — указывается в документе.

Речь идет об указе, подписанном 1 апреля 2015 года предшественником Трампа Бараком Обамой и позволявшем министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, совершающих кибератаки против Вашингтона. В конце декабря 2016 года документ был расширен.

В частности, действие указа было распространено на лиц, находящихся за пределами США и осуществляющих кибератаки, существенно угрожающие национальной безопасности, внешней политике, экономическому благополучию или финансовой стабильности США, а также имеющие целью вмешательство в избирательные процессы США.

Среди прочих, санкции были введены в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и Главного разведывательного управления. Кроме того, ограничительные меры распространяются на связанные с этими спецслужбами ООО "Специальный технологический центр", НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и компанию "ЦОР секьюрити", отмечает газета "Ведомости".