"Эти люди должны заплатить большую цену за то, что они сделали с этой страной. Они должны заплатить высокую цену, а их партнером, полностью замешанным в этом, были СМИ. СМИ полностью виноваты, - убежден Дональд Трамп. - И всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, всех эти журналистов, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно. Потому что они все переврали".

Глава государства подчеркнул, что эти публикации, по его мнению, являются лживыми. "Потому что, если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией", - сказал он.

По его словам, Пулитцеровские премии "должны быть возвращены, потому что они были присуждены несправедливо". "Все это было лживыми новостями, а они все - лживые СМИ", - повторил американский лидер.

Он обрушился с критикой и на тех, кто наградил "лживых" журналистов. "Оргкомитет Пулитцеровской премии, или кто бы там ни присуждал эти премии, будет опозорен до тех пор, пока они не заберут их обратно. Потому что они получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось ложными новостями. А Пулитцеровские премии должны присуждаться тем, кто все написал правильно. И я могу дать вам длинный список таких [журналистов]", - заключил хозяин Белого дома.

4 мая сотрудники газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию 2020 года в категории "Международная журналистика" за серию "захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина". Речь идет о восьми материалах и видео, опубликованных в 2019 году.

Среди них - статьи о покушении на украинского чиновника в Ровно, секретной российской структуре, которая старается "дестабилизировать Европу", об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, интересах России в Центральной Африканской республике и Ливии, а также о бомбардировках больниц и других гражданских объектов российской авиацией в Сирии. Из восьми отмеченных премией статей ни одна не была посвящена вмешательству России в американские выборы, однако Трамп припомнил журналистам именно это.

В свою очередь посольство России в Вашингтоне назвало отмеченные Пулитцеровской премией публикации сборником русофобских измышлений, наносящих ущерб репутации издания.

Добавим, что Трамп еще в 2018 году обвинил газету The New York Times и другие американские СМИ в публикации фейковых новостей и даже составлял соответствующий рейтинг.

Трамп хочет "перезагрузить" отношения с Москвой

Дональд Трамп заявил, что широко растиражированные слухи относительно выборов 2016 года и приписываемых России связей с его предвыборным штабом мешают его администрации выстраивать отношения с Москвой. Американский президент также согласился с позицией Москвы, добавив, что СМИ очернили Россию.

"Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по [возможности] России и США вести дела. Они (Россия. - Прим. ТАСС) очень важная страна, мы же самая сильная страна, - сказал он. - Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, что делает очень сложным для нас выстраивание отношений".

По словам Трампа, он "обсуждал это [по телефону с президентом России Владимиром Путиным]".

"Я заявил [в ходе разговора], что сейчас очень подходящее время [для выстраивания отношений], потому что дела разваливаются и выстраиваются, как нужно, доказывая, каким обманом было расследование, настоящий позор, - отметил президент США. - Я не удивлюсь, если мы увидим много [таких] дел в ближайшие недели".

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили союзнические отношения двух стран, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также вступившую в силу с 1 мая новую сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

Напомним, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс осенью 2016 года, во время президентских выборов. Расследованием этих попыток манипулирования демократическими процессами занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, он искал доказательства сговора между властями РФ и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом. В его докладе по итогам расследования шла речь о том, что сотрудники ГРУ РФ в 2016 году могли похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии США, содержащих тысячи писем и документов. Эти документы затем были опубликованы Wikileaks.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения России во вмешательстве в выборы в США. При этом он не нашел свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Группа спецпрокурора предъявила более 200 обвинений 34 людям и трем компаниям. Было установлено, что у 16 людей, имевших отношение к президентской кампании Трампа, были разного рода контакты с россиянами. Шести из них были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы, бывший адвокат Трампа и вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн - 3 года.

Обвинения также были предъявлены замглавы штаба Рику Гейтсу (финансовое мошенничество, дача ложных показаний), члену предвыборного штаба Джорджу Пападопулосу (дача ложных показаний ФБР и контакт с лицами, которые, как он сам полагал, действовали в интересах России), бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну (давление на свидетелей и дача ложных показаний), бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну (дача ложных показаний ФБР).

Обвинения предъявили и 12 россиянам - "сотрудникам ГРУ" (Главное разведывательное управление, нынешнее название - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России), которые предположительно участвовали во взломе серверов Демократической партии и Хиллари Клинтон, и 13 сотрудникам так называемой "фабрики троллей", организованной "путинским поваром" Евгением Пригожиным. По мнению спецпрокурора, они влияли на политические взгляды американцев через соцсети.

Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию Минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.