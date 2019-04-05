Президент США Дональд Трамп в четверг выразил сожаление в связи с тем, что США, Китай и Россия расходуют огромные средства на производство оружия, включая ядерные ракеты, и предположил, что эти деньги лучше было бы потратить на другие цели.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Трамп сказал об этом во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ, которая проходила в Овальном кабинете Белого дома.

Президент высказал мысль и о другом возможном соглашении между крупнейшими мировыми державами, которое можно было бы подписать после заключения американо-китайского соглашения о торговле. "Вторая фаза" сделки, по мнению Трампа, должна касаться вопросов финансирования оборонной отрасли и производства вооружения.

Статьи по теме:
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России  (5)
Le Monde: Путин — крестный отец европейских крайне правых  (20)

"Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, точно так же, как мы и Россия, и эти три страны, я думаю, могут договориться о прекращении таких трат", – заявил Дональд Трамп. Он добавил, что средства, предназначающиеся на производство оружия, лучше было бы потратить на другие цели, "способствующие установлению долгосрочного мира".

"Думаю, будет намного лучше, если мы все соберемся и (решим) перестать производить оружие", ­– заявил президент.

Вице-премьер КНР Лю Хэ назвал предложение Трампа "хорошей идеей".

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Вице-президент США раскритиковал ФРГ из-за "Северного потока — 2" и оборонного бюджета (5)

Строительство "Северного потока — 2" сделает немецкую...

Вероятный конкурент Трампа на выборах Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин (1)

Бывший вице-президент США Джо Байден ответил на...

"Мы не могли предсказать аннексию Крыма": генсек НАТО выступил в Конгрессе США (16)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду...

При попытке проникнуть в поместье Трампа задержали гражданку КНР (1)

В субботу сотрудники Секретной службы США задержали...

В мире

Штаб Порошенко: Зеленский неправильно сдал тесты на наркотики (7)

В предвыборном штабе действующего президента Украины...

Председатель Swedbank покинул пост из-за скандала вокруг отмывания денег (1)

Неделю назад Swedbank уже расстался со своим...

Президент Эстонии о встрече с Путиным: мы не едем чего-либо добиваться, мы просто хотим общения (5)

Комментируя свой предстоящий визит в Россию и...

Дональд Туск готов отсрочить "Брекзит" на год

Если правительство и парламент Великобритании не...

К теще на устрицы: как родственница советника Путина развивает акваферму в Крыму

Совладелицей устричной фермы на севере Крыма может...

TOP новостей

Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (10)

В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...

Vytenis Andriukaitis Gitanas Nausėda Ingrida Šimonytė announces her presidential bid Valdemaras Tomaševskis

Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (31)

12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...

Президентские дебаты: пять вопросов и ответов (2)

В понедельник вечером в Вильнюсе состоятся дебаты...

Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (71)

Большинству горожан есть что сказать по поводу...

Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (6)

По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...