Трамп сказал об этом во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ, которая проходила в Овальном кабинете Белого дома.
Президент высказал мысль и о другом возможном соглашении между крупнейшими мировыми державами, которое можно было бы подписать после заключения американо-китайского соглашения о торговле. "Вторая фаза" сделки, по мнению Трампа, должна касаться вопросов финансирования оборонной отрасли и производства вооружения.
"Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, точно так же, как мы и Россия, и эти три страны, я думаю, могут договориться о прекращении таких трат", – заявил Дональд Трамп. Он добавил, что средства, предназначающиеся на производство оружия, лучше было бы потратить на другие цели, "способствующие установлению долгосрочного мира".
"Думаю, будет намного лучше, если мы все соберемся и (решим) перестать производить оружие", – заявил президент.
Вице-премьер КНР Лю Хэ назвал предложение Трампа "хорошей идеей".
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