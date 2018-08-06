Речь идет о встрече Дональда Трампа-младшего с юристкой Натальей Весельницкой, связанной с Кремлем, в июне 2016 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует информацию американской разведки о том, что россияне влияли на выборы ради победы Трампа.

Президент отрицает сговор.

Он назвал это расследование "самой крупной охотой на политических ведьм в истории".

Россия неоднократно отрицала претензии о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, где Трамп победил соперника от демократов Хиллари Клинтон.

Что сказал Трамп?

В воскресенье авторитетные американские СМИ сообщили, что президент США обеспокоен возможными юридическими проблемами, которые могут возникнуть у Дональда Трампа-младшего из-за встречи 9 июня 2016 года с Весельницкой. Они сослались на несколько неназванных источников.

Дональд Трамп ответил: "Появились фейковые новости и абсолютная выдумка о том, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в Trump Tower".

"Это была встреча для получения информации об оппоненте, она абсолютно законна. Такие встречи постоянно проводятся в политике - это никуда не исчезло".

"Я не знал об этом!", - добавил Трамп.

Почему это важно?

Последний твит президента, судя по всему, противоречит предыдущему заявлению команды Трампа об этой встрече.

Когда New York Times впервые написала об этих переговорах, Трамп-младший заявил, что он обсуждал с Весельницкой в основном тему участия американцев в усыновлении российских детей.

Однако впоследствии признал, что согласился на встречу после того, как узнал, что на ней могут предложить информацию о Хиллари Клинтон.

Американские СМИ сообщили, что президент США принимал участие в подготовке заявления своего сына. Эту информацию позже подтвердили адвокаты Трампа.