Речь идет о встрече Дональда Трампа-младшего с юристкой Натальей Весельницкой, связанной с Кремлем, в июне 2016 года.
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует информацию американской разведки о том, что россияне влияли на выборы ради победы Трампа.
Президент отрицает сговор.
Он назвал это расследование "самой крупной охотой на политических ведьм в истории".
Россия неоднократно отрицала претензии о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, где Трамп победил соперника от демократов Хиллари Клинтон.
Что сказал Трамп?
В воскресенье авторитетные американские СМИ сообщили, что президент США обеспокоен возможными юридическими проблемами, которые могут возникнуть у Дональда Трампа-младшего из-за встречи 9 июня 2016 года с Весельницкой. Они сослались на несколько неназванных источников.
Дональд Трамп ответил: "Появились фейковые новости и абсолютная выдумка о том, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в Trump Tower".
"Это была встреча для получения информации об оппоненте, она абсолютно законна. Такие встречи постоянно проводятся в политике - это никуда не исчезло".
"Я не знал об этом!", - добавил Трамп.
Почему это важно?
Последний твит президента, судя по всему, противоречит предыдущему заявлению команды Трампа об этой встрече.
Когда New York Times впервые написала об этих переговорах, Трамп-младший заявил, что он обсуждал с Весельницкой в основном тему участия американцев в усыновлении российских детей.
Однако впоследствии признал, что согласился на встречу после того, как узнал, что на ней могут предложить информацию о Хиллари Клинтон.
Американские СМИ сообщили, что президент США принимал участие в подготовке заявления своего сына. Эту информацию позже подтвердили адвокаты Трампа.
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